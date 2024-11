Lettera43.it - Gettò per errore 680 milioni di euro in Bitcoin: ora fa causa al comune per scavare nella discarica

Leggi su Lettera43.it

Da oltre 10 anni, l’informatico gallese James Howells non trova pace. Nel 2013, infatti, chiese all’allora fidanzata Halfina Eddy-Evans di gettare l’immondizia come ogni mattina. Non si era però accorto di aver buttato nel sacchetto anche un hard disk contenente una vera e propria fortuna. Al suo interno c’erano le chiavi private per accedere a un wallet con 8 mila, oggi pari a 569di sterline (circa 683di). In più occasioni ha chiesto il permesso di, dicendosi sicuro di conoscere l’area in cui potrebbe trovarsi il disco rigido, ma ildi Newport gli ha negato il permesso adducendo problemi di impatto ambientale. Ora ha deciso di citarlo in giudizio, sperando di poter rimettere le mani sul suo tesoro: l’udienza, come ha riportato il DailyMail, è fissata per il 3 dicembre.