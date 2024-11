Movieplayer.it - Fiore mio, la recensione: il viaggio lirico di Paolo Cognetti alla scoperta del Monte Rosa

Da oggi e fino al 27 novembre al cinema come evento speciale il documentario poetico scritto e diretto da. Scrittore, autore di documentari, fine conoscitore della letteratura americana, amante di New York e. montanaro.è intrinsecamente innamorato della montagna, il suo luogo dell'anima, tanto da avergli dedicato varie opere tra cui l'acclamato romanzo Le otto montagne, che ha preso la via dello schermo. Non pago dell'esperienza,ha scelto di mettersi personalmente dietro la telecamera per raccontare il suo amore per il. Il risultato èmio, appassionato racconto di montagna fatto di immagini di grande bellezza, silenzi, natura, camminate e di poche ma sentite testimonianze di chi la montagna l'ha fatta diventare casa sua .