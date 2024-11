Gaeta.it - Femminicidi in Italia: il duro bilancio al 18 novembre 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La violenza contro le donne rimane un problema tragico e persistente in, come evidenziato dal rapporto Eures, pubblicato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Dall’inizio dell’anno fino al 18, il Paese ha registrato la morte di 99 donne pero. Questo dato inquietante riflette una realtà allarmante, che colpisce non solo le vittime ma anche la società nel suo complesso.Il fenomeno deloIl termine “o” descrive l’omicidio di una donna motivato da ragioni di genere, che spesso si manifesta in contesti di violenza domestica. La situazione inè preoccupante: ogni tre giorni, una donna perde la vita per mano di un uomo. Questi omicidi spesso si verificano all’interno delle mura domestiche, dove il 90% delle uccisioni avviene.