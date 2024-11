Unlimitednews.it - Emiliano “La Pubblica Ammistrazione della Puglia è moderna”

BARI (ITALPRESS) – Abbiamo da assumere un milione di persone a breve, perché andranno in pensione coloro che attualmente svolgono le funzioni. Bisogna prepararsi. La sezionescuola di formazione nazionale pugliese dedicata a Mario de Donatis serve a costruire le ragioniformazione professionale di chi è già dipendente, ma anche a invogliare, afare quel lavoro di reclutamento che attragga a questa scelta di vita (perché servire la Renellaamministrazione è una scelta di vita) tutte quelle giovani generazioni che probabilmente hanno avuto in passato l’idea di un luogo vecchio, noioso e privo di prospettiva. Non è così. LaamministrazioneRegionee dei Comunie vivace, ha risultati straordinari. Siamo i primi nella capacità di spesa dei fondi europei, dell’Fsc.