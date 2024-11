Oasport.it - “Dove c’è fumo, c’è fuoco”. Sinner risponde sul campo alle insinuazioni di Griekspoor

Una vittoria dal sapore speciale. Jannikha portato a casa il punto decisivo nella sfida tra Italia e Olanda di Coppa Davis. L’atto conclusivo a Malaga ha sorriso agli azzurri e il n.1 del mondo ha prevalso nel confronto contro l’olandese Tallonper 7-6 (2) 6-2, ottenendo il sesto successo in altrettanti scontri diretti.Una partita difficile in cuiha saputo far fronte alla verve di, che ha giocato a tutto braccio nel tentativo di mettere in difficoltà l’altoatesino. Per un set, l’oranje ha spinto fortissimo, ma Jannik è stato bravissimo a disinnescarlo nei momenti decisivi della prima frazione e per larga parte della seconda, facendo vedere quale differenza ci sia tra lui e il suo avversario.Un modo anche per chiudere un capitolo con l’olandese, se si pensa a quanto dichiarato da, poco dopo la pubblicazione del caso di positività al Clostebol di Jannik, con annessa assoluzione da parte dell’ITIA.