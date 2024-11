Ilfattoquotidiano.it - Donna uccisa nel Lecchese, arresto per il figlio che era stato trovato accanto al cadavere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Custodia cautelare in carcere per Corrado Paroliin fin di vita lo scorso lunedì, a Cassina Valsassina (Lecco),aldella madre, Margherita Colombo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco, al termine dell’interrogatorio di garanzia, ha disposto l’in carcere per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela come richiesto dalla procura.Ladi 73 anni era stata trovata morta una settimana fa in casa vicino al, Corrado Paroli, di 48 anni, vivo ma a terra incosciente e in gravissime condizioni. Dopo alcuni giorni di indagini e l’autopsia i pm hanno formulato l’accusa nei confronti dell’uomo,. In un primo tempo era stata vagliata anche l’ipotesi di una possibile rapina finita in maniera tragica, ma l’assenza di segni o indicazioni sulle strutture d’ingresso dell’abitazione, hanno in breve tempo portato a escludere la pista.