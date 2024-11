Lapresse.it - Diego Armando Maradona, quattro anni fa moriva il Pibe de Oro

senza. Il 25 novembre 2020 l’annuncio che i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio non avrebbero mai voluto sentire: “è morto”. Unversario celebrato in tutta la città. Questa mattina l’omaggio alde Oro dell’allenatore del presidente e del capitano del Napoli: Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e Di Lorenzo al murales ai Quartieri spagnoli ormai diventato meta di pellegrinaggio.Nato il 30 ottobre del 1960 a Villa Fiorito, a pochi chilometri da Buenos Aires, dai campetti di calcio di periferia raggiunge il tetto del mondo guidando la Nazionale argentina alla vittoria nel Mondiale del 1986 quello dalla “Mano de Dios” e del gol del secolo contro l’Inghilterra. Con lui il Napoli vince due scudetti e una coppa Uefa, il trionfo di una città e di un popolo intero che i napoletani non dimenticheranno mai.