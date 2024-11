Zonawrestling.net - CM Punk: “Ecco cosa mi scrisse Stone Cold dopo il mio ritorno a Survivor Series”

Esattamente un anno fa, CMha fatto il suoin WWE lasciando di stucco tutto il mondo del wrestling (e non solo).anni di parole al vetriolo verso Vince McMahon, Triple H e la compagnia, il Second City Saint è riuscito a riappacificarsi col suo passato e ha realizzato uno dei ritorni più sorprendenti e rumorosi di sempre. Tra le leggende che, in passato, hanno fatto “rumore” con i loro ritorni c’è ancheSteve Austin, famoso per i “pop” che riceveva dal pubblico ogni qual volta faceva il suo rientroqualche infortunio. Attraverso una storia Instagram, CMha rivelato ciò che si sono scritti lui eSteve Austin proprioildel primo a. Primagli ha inviato una sua foto su un camion, al quale il Rattlesnake ha risposto ironicamente con un “Carino Steve Austin”, poi quest’ultimo si è complimentato per la reazione che il pubblico ha riservato al wrestler di Chicago.