Cinque prime serate tutte da ridere da oggi al 23 dicembre 

Dopo il successo della prima edizione, Ale e Franz riprendono in mano su Rai 2 il programma Raiduo. Ideato da Alessandro Pozzoli, lo show mette in scena musica e ospiti, e tante risate con i personaggi più celebri e amati della coppia comica: dai gangster pasticcioni Gin e Fizz ai vecchietti brontoloni e litigiosi Ermanno e Nanni, fino ai battibecchi sulla leggendaria panchina. Una carica conosciuta di allegria e risate che tuttavia si rinnova con tanti nuovi sketch. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Giorgio Panariello e Nina Zilli. Festival di Sanremo 2018, Nina Zilli: «Per essere donne ci vuole coraggio» X Leggi anche › Nina Zilli è diventata mamma: è nata Anna Blue Raiduo con Ale e Franz su Rai 2, le anticipazioni e le new entry del castDunque tra le novità, Ermanno e Nanni saranno affiancati da una serie di improbabili badanti come Marco Mazzocca (nei panni del filippino Ariel), Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema.