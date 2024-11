Quifinanza.it - Che cos’è una Ops, il tipo di offerta che Unicredit usa per comprare Banco Bpm

Leggi su Quifinanza.it

Per lanciare la sua proposta suBpm,ha optato per un’Pubblica di Sottoscrizione (Ops) per un valore di 10,1 miliardi di euro, un’operazione che è ben diversa da un’Opa, ovvero unaPubblica di Acquisto, che si legge molto più spesso sui giornali. Maprecisamente una Ops?Pubblica di Sottoscrizione, chee come funzionaL’Pubblica di Sottoscrizione è un’operazione che consiste nel mettere sul mercato una determinata quantità di azioni, obbligazioni o altri titoli di nuova emissione che conferiscono diritti di voto. Regolata dalla legge 149/1992, generalmente, l’Ops viene gestita con l’intervento di un intermediario finanziario o di un consorzio di intermediari (spesso banche), che utilizzano la loro rete di clienti per collocare i titoli.