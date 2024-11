Lapresse.it - Caso Gisele Pelicot in Francia, chiesti 20 anni per il marito: la drogò facendo abusare di lei centinaia di uomini

Leggi su Lapresse.it

Dopo quasi tre mesi di udienze, il processo per ildegli stupri durati decenni e orchestrati da Dominiqueai ddell’allora moglie Gisèlenella loro casa di Mazan si avvia alla conclusione, con la sintesi da parte dei pubblici ministeri dei verdetti che vogliono per i 51 accusati.Gli imputati, oltre a, sono accusati di aver abusato della donna mentre questa era incosciente, drogata dall’ex. La pubblico ministero Laure Chabaud ha chiesto la massima pena possibile inper stupro aggravato, ovvero 20, per Dominique.Il 72enne fissava il pavimento, con una mano sul manico del bastone, mentre la pm parlava. L’uomo ha ammesso di aver mescolato persedativi al cibo e alle bevande della donna, in modo da poterla violentare e invitare decine di estranei a farlo.