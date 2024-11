Lapresse.it - Caso Cecchettin: si torna in aula, attesa richiesta condanna per Turetta

Siinper il processo a carico di Filippo, reo confesso della morte della ex fidanzata Giulia, uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023, in un parcheggio a Fossò, in provincia di Venezia. Èper ladidel pm Andrea Petroni nei confronti del 23enne di Torreglia, nel Padovano, che rischia l’ergastolo.deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, di sequestro di persona, di occultamento di cadavere e di stalking.La difesa del giovane – avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera – puntano a scongiurare l’ergastolo, sostenendo la tesi che non vi sarebbe stata premeditazione, anche se, dall’esame dell’imputato in, davanti alla Corte d’Assise di Venezia, era emerso che lo scotch serviva per legare la vittima e i coltelli utilizzati per uccidere Giulia, erano stati messi nella Fiat Grande Punto prima dell’11 novembre, quando la ragazza è stata uccisa.