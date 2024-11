Formiche.net - Buy European adieu. Parigi apre al procurement non-Ue per la Difesa comune

Leggi su Formiche.net

Dopo una rigida opposizione, la Francia ritorna sui suoi passi ed è pronta a supportare l’uso dei fondi destinati allaeuropea anche a società di Paesi extra-Ue, come Israele, Turchia, Regno Unito e, soprattutto, Stati Uniti. Il cambio di passo dei transalpini arriva da Bruxelles, da dove, riporta il Financial Times, i diplomatici diavrebbero aperto a una previsione per usare il 35% del budget allocato dall’Unione in prodotti sviluppati anche al di fuori dei 27.Una retromarcia atipica per, che ha fatto delladel Made in Europe una vera e propria bandiera. Questa apertura permetterebbe, quindi, di aprire in particolare i finanziamenti nell’ambito dell’defence investment plan (Edip) anche ad aziende non-Ue. L’defence industrial programme, Edip, è un insieme di strumenti, finanziari, legali e di cooperazione, che materialmente dovranno aiutare i Paesi membri a aumentare il proprio livello di cooperazione in materia dimilitare proposto dalla Commissione europea a marzo.