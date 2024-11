Ilgiorno.it - Bossetti e la seconda vita in carcere: le foto mai viste in officina

Bollate (Milano), 25 novembre 2024 – Da tecnico che riparava macchine industriali per il caffè espresso ad ’artigiano’ che produce lamierini di finitura. È il nuovo capitolo dellaindi Massimo, il carpentiere di Mapello, 53 anni, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, detenuto neldi Milano Bollate.è uno dei dodici detenuti formati e assunti dalla Coimec - Coibetazioni Termoacustiche Spa di Cormano, che ha scelto di aprire un’nell’area industriale dell’istituto di pena alle porte di Milano. Lui, con gli altri undici, nei mesi scorsi prima ha frequentato un corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e poi uno di formazione professionale nell’del, che è stata aperta ad agosto nella stessa area in cui nell’anno del Covid si producevano 850mila mascherine protettive.