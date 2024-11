Ilfattoquotidiano.it - Adele saluta tutti a Las Vegas e chiude baracca: “In realtà mi sto cag*ndo addosso per il futuro. Al momento non ho nessun c***o di progetto”

in lacrime hato il pubblico del 50esimo weekend (per un totale di cento concerti) della residency al Colosseum Theatre di Las. La cantante aveva già spiegato a chiare lettere che si sarebbe presa una lunga pausa,ndoper rimanere un po’ in silenzio.Nemmeno l’artista sa bene cosa accadrà da questoin poi nella sua vita artistica: “È stato meraviglioso e mi mancherà terribilmente e mi mancherete terribilmente voi. Non so quando vorrò esibirmi di nuovo. Certo che tornerò l’unica cosa in cui sono brava è cantare. Non farò nient’altro. Inmi sto ca**ndoper il. Alnon hodi”.Per i fan non è stata una doccia fredda anche perché l’artista aveva già preparato il terreno qualche mese fa. “Ho ancora 10 spettacoli da fare, ma dopo non vi vedrò per un tempo incredibilmente lungo e vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, – aveva dichiaratodurante una intervista ai tedeschi dell’emittente ZDF e durante il suo show a Monaco- e sugli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni.