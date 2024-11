Lopinionista.it - Zingaretti: “Faremo i conti con incursioni da destra nazionalista”

MILANO – Con la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione Ue «Meloni non ha ‘servito’ l’Italia, si è ‘servita’ del prestigio di Paese fondatore per portare avanti il suo disegno. Non abbiamo sbagliato noi a segnalare questa contraddizione, ha sbagliato il Ppe ad accettarla. E ne pagheranno il prezzo». Lo ha detto l’europarlamentare Pd Nicolain un’intervista al Corriere della Sera.«Per colpa delle furbizie di Weber ogni voltacon ledellache tenta di far arretrare l’Europa», ha aggiunto, «è questo il senso della nostranua battaglia: liberi e protagonisti per non far arretrare le conquiste europee e fare di tutto fino all’ultimo istante per fare avanzare un’Europa più forte e più umana».L'articolo: “conda” L'Opinionista.