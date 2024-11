Dailymilan.it - Verso Slovan Bratislava-Milan, Rafael Leao in dubbio? Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

fa preoccupare i tifosi rossoneri: il numero dieci delpotrebbe saltare la sfida di Champions League contro lo. Ecco perchéLe condizioni dipreoccupano tutto il. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’attaccante esterno portoghese avrebbe lasciato San Siro zoppicante al termine della sfida di campionato contro la Juventus.Una condizione che sembrerebbe mettere inla presenza del numero dieci rossonero per la prossima sfida di Champions League. La quarta giornata della massima competizione europea in cui gli uomini di Paulo Fonseca affronteranno in trasferta loesce zoppicante da San Siro dopo la sfida alla Juventus: ci sarà contro lo? View this post on InstagramA post shared byLea?o 1??0?? (@iameao93)in? IlLEGGI ANCHE Calciomercato, Geoffrey Moncada contatti continui con Santiago Gimenez.