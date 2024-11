Napoli-Roma oggi in tv | canale orario e diretta Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Come vederein tv, partita valida per la tredicesima giornata della? Eccostreaming e tutto quello che c’è da sapere. La squadra di Conte vuole rispondere alle vittorie di Inter e Atalanta e va a caccia dei tre punti per restare al comando. Inizia invece al Maradona il ciclo delladi Ranieri, chiamata assolutamente a fare meglio di quanto fatto finora. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00 di domenica 24 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.in tv:SportFace.