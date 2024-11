Ilgiorno.it - Milano21, 11mila runner conquistano la città. Xavier Chevrier e Giovanna Epis vincono la mezza maratona

Milano – Oltre 11.000si sono dati appuntamento oggi, domenica 24 novembre, per la, ultima tappa del circuito FollowYourPassion. Due le gare – la(21,097 km) e 10 km –, una stessa trama: sfide accese sia per conquistare un posto sul podio sia per lasciare indietro l’amico-avversario. Molti ialla ricerca del personal best, “facilitata” da un percorso fluido e pianeggiante, interamente cittadino. Dopo la partenza da viale Eginardo, i partecipanti hanno guadagnato le strade del centro, per poi tagliare il traguardo all’interno del Gate 16 delll’Allianz MiCo – Fiera Milano Congressi. Di valore i rilievi cronometrici dei due vincitori della(Atl. Valli Bergamasche Leffe) ha chiuso in 1:03’21” e(C.S. Carabinieri) in 1:12’48”.