Milan | Barcellona su Leao proposto lo scambio

Ilha deciso di fare sul serio per Rafael: l’affare può andare in porto con un super.Ilnon è andato oltre lo 0-0 a San Siro contro la Juventus di Thiago Motta falcidiata dalle assenze. I rossoneri non sono riusciti a creare nemmeno un pericolo vero dalle parti di Di Gregorio: una prestazione sottotono che ha fatto arrabbiare parecchio i tifosi sui social. In tanti se la sono presa soprattutto con Rafael, che dopo un periodo di particolare brillantezza sembra essere tornato ai bassi livelli di inizio stagione. Contro i bianconeri l’attaccante portoghese si è visto solo a sprazzi e non è mai riuscito a prendere per mano la squadra. Non è la prima volta e non è un caso se il nome diè tornato di nuovo protagonista dei rumors di mercato.Il contratto del calciatore con ilscadrà nel 2028 ma i segnali di un ‘gelo’ tra l’ex Lille e l’ambienteista sono ormai sempre più evidenti.