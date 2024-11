Calciomercato.it - Juventus, gli assenti hanno torto: “Meglio senza Vlahovic”

Commenti critici nei confronti didopo il pari conquistato dai bianconeri a San Siro, con una prestazione che offre spunti di riflessione particolariLa partita andata in scena a San Siro tra Milan eè stata molto diversa da quella di un mese fa nello stesso stadio, tra i bianconeri e l’Inter. Alla Scala del calcio, in quell’occasione, un roboante 4-4 pieno di ribaltoni e colpi di scena. Stavolta, una gara dove l’equilibrio ha regnato sovrano, fin troppo, con pochissime emozioni, praticamente nulle e lo 0-0 come logica conseguenza., gli: “” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Difficile del resto segnare se fatichi a tirare in porta, e questo concetto vale per entrambe le formazioni. Ci sono sicuramente più attenuanti per i bianconeri che arrivavano al match letteralmente ‘spuntati’, con l’asdiad aggiungersi a quelle di lunga durata di Milik e di Nico Gonzalez.