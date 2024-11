Invitalia arancione in nome delle donne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.28 Il 24 e 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro lesi tinge di:l'Agenzia illumina la facciata della sede a Roma con il colore simbolo del contrasto alla violenza di genere. Numerose le iniziative dell'Agenzia per favorire il lavoro, tra cui la parità salariale, la rappresentanza femminile nelle catene alte del valore, lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. E 10 premi di laurea e 5 borse di studio in memoria di Giulia Cecchettin.