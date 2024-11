Metropolitanmagazine.it - Il corteo femminista “brucia” Valditara, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Al grido di «disarmiamo il patriarcato» sfila a Roma la «marea fucsia trans»,la. Da piazzale Ostiense ilattraverserà il cuorecittà per arrivare a piazza Vittorio Emanuele II al grido di “Disarmiamo il patriarcato”. E’ trascorso un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin e, sottolineano i promotori del, “altri 106 nomi, rimasti anonimi, si sono aggiunti”. “Le parole del ministroconfermano l’urgenza di scendere in piazza – spiegano da Non una di meno – il patriarcato esiste, non è ideologia e il razzismo istituzionale non è la risposta. L’assassino, il violento, l’abusante sono figlinostra società e hanno quasi sempre le chiavi di casa”. Importante, in questo senso, non solo l’educazione sessuo-affettiva nelle scuola, ma anche la difesa dei consultori.