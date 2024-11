Ilrestodelcarlino.it - I Sikh che liberarono Lugo: "Vogliamo ricordarli"

Durante la Seconda guerra mondiale, la Liberazione didalle forze di occupazione nazifasciste avvenne il 10 aprile del 1945 durante la battaglia sul Senio, lungo il quale le forze alleate si erano attestate alla all’inizio dell’inverno del 1944 dopo la Liberazione di Bagnacavallo. Tra i soldati in forza al contingente alleato che liberò la città vi erano anche gli indiani, infatti il monumento all’incrocio tra via Mentana e viale Europa è dedicato al 1st Jaipur infantry, composto da soldati indù. Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro in municipio atra la sindaca Elena Zannoni, l’assessore Gianmarco Rossato e la comunità. È stata l’occasione per riportare agli esponenti dell’amministrazione comunale anche un’altra parte di quella storia successa ormai 80 anni fa. Enio Iezzi, giornalista, storico e scrittore lughese, ha infatti accompagnato la delegazione perché sta ricostruendo gli spostamenti dei militariche furono impiegati anch’essi durante la Liberazione.