Ilrestodelcarlino.it - I lavori degli studenti abbelliscono il Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luminarie, villaggio di, albero di: nulla di nuovo sotto il sole. Se non ci avessero posto mani e passione i giovani e giovanissimidella scuola media Nardi e del Liceo artistico probabilmente avremmo avuto unsmorto e non coinvolgente: questa almeno la sensazione alle scarni notizie provenienti dal palazzo circa gli allestimenti in fieri. Si avvertiva la mancanza dell’evento che potesse caratterizzare ildi Porto San Giorgio. Cii hanno pensato i giovani di cui sopra i cuidaranno un tocco di originalità al complessoallestimenti. L’iniziativa è stata illustrata in una conferenza stampa tenuta ieri mattina nei locali del liceo. A partire dall’8 dicembre nel percorso che dal teatro fino all’arco del diavolo verranno sistemati idei ragazzi rappresentativi dei vari momenti della Natività: "Con il progetto del "Castello dei presepi" – spiega l’assessore al turismo, Giampiero Marcattili – abbiamo cercato di dare un’ impronta alle festività .