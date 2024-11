Oasport.it - GLI INVINCIBILI! L’Italia riporta a casa la Coppa Davis! Sinner piega Griekspoor e porta il punto decisivo!

Leggi su Oasport.it

ha vinto per la terza volta nella storia, e seconda consecutiva, la. Jannikbatte Tallonper 7-6(2) 6-2, spegne i sogni olandesi in un’ora e 32 minuti eancora la squadra azzurra sul tetto del mondo. A Malaga, con una folla composta a migliaia da italiani, si consuma così l’ultimo atto di una finale che sigilla un anno di tennis italiano mai visto prima d’ora. Questo 2024 va semplicemente incorniciato nella storia.Dopo un paio di game tranquilli, sono due errori dia concedere le prime palle break del match a. Sulla prima Jannik tira su una palla quasi impossibile sulla risposta dell’olandese, che se la ritrova addosso senza neanche capire come, sulla seconda è il giocatore di Haarlem a mandare lo slice di rovescio in rete. Il numero 1 del mondo fa capire di esserci, ma anche dall’altra parte i giochi sono veloci: 4-3 in nemmeno 25 minuti.