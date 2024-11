Notizie.com - Giulia Cecchettin, domani 25 novembre nuova udienza del processo contro Filippo Turetta: quando è prevista la sentenza

Si torna in aula per le ultime battute delper la morte di: alla sbarra l’assassino reo confesso.Si terrà25, nelle aule del Tribunale di Venezia, la requisitoria dell’accusa nel, il giovane accusato del femminicidio di. La requisitoria davanti alla Corte d’Assise è stata calendarizzata proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzale donne.25della(ANSA FOTO) – Notizie.comSi tratta delle ultime battute deldi primo grado: lail 3 dicembre prossimo. Circa un mese fa, il 25 ottobre,, accusato di omicidio volontario dell’ex fidanzata, è comparso per la prima volta in aula per rispondere alle domande del pm Andrea Petroni e degli avvocati.