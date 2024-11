Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: la Ferrari sfida la McLaren per il Mondiale costruttori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di Las, il terzultimo appuntamento deldi Formula 1.Si tratta di una chance ghiotta per laper regalarsi un finale di stagione ambizioso in chiave.Il passo gara della Rossa è infatti molto competitivo come mostrato nelle prove libere e questo è un circuito sul quale la vettura si esprime particolarmente bene: già l’anno scorso per il Cavallino Rampante questa fu una delle migliori gare dell’anno e in questosi può ripetere un gran risultato. Sainz partirà dalla seconda piazza dietro a Russell, Leclerc quarto al fianco di Gasly, mentre Norris e Piastri sono rispettivamente sesto e ottavo. Laha 36 punti di ritardo nei confronti dellae deve necessariamente accorciare se vuole provarci tra Lusail e Abu Dhabi.