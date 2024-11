Lettera43.it - Cos’è il Freak Matching, la nuova tendenza che scalda la Gen Z

Leggi su Lettera43.it

A.A.A. Cercasi qualcuno che corrisponda al mio. È curiosa ladating che sta spopolando tra la Gen Z: il. «Quando dici che vuoi che qualcuno ‘corrisponda al tuo’, cerchi qualcuno che ti accompagni giorno per giorno e faccia le cose che ami fare, ma insieme», ha spiegato lo scorso giugno a Elle la content creator americana Morgan Pate. Che sia dedicarsi al bing watching di serie decisamente cringe, sorseggiare un buon caffè, allenarsi, poi guardare Sex and the City in pigiama. Insomma parliamo di una condivisione di passioni e dirty pleasure che può essere anche platonica.(Getty Images).L’origine dell’espressione Match myMatch myè un’espressione presa dalla canzone Nasty di Tinashe. «Is somebody gonna match my?/ Is somebody gonna match my nasty?/ I got stamina, they say I’m a atlete/ Is somebody gonna match my?/ Need somebody with a good technique».