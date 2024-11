Quotidiano.net - Cop29, accordo sul clima a Baku . Trecento miliardi per i Paesi poveri

dall’inviato A un passo dal fallimento, la svolta. Sono le 2 e 38 di notte quando il prsidente della conferenza Mukhtar Babayev batte il colpo atteso:è salva. La plenaria erompe in un lungo applauso anche se l’India fa un durissimo intervento motodologico. Ma ormai è andata. Imeno sviluppati (LDC) e le piccole isole (AOSIS), che nel pomeriggio avevano issato la bandiera del malcontento lasciando polemicamente una delle riunioni e facendo temere il peggio, han fatto due conti e hanno deciso che era meglio restare e farsi piacere il testo sulla finanza. Che rispetto all’ultima bozza è invariato nei numeri chiave: reperire almeno 1.3 trilioni di dollari all’anno entro il 2035 di finaziamenti per l’azionetica dei iin via di sviluppo, e soprattuto decide di stabilire l’obiettivo di reperire a questo fine 300di dollari all’anno entro il 2030, con isviluppati a fare da guida.