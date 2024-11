Ilnapolista.it - Conte e Ranieri: la nobiltà del lavoro come fattore comune, hanno esportato in Premier il made in Italy

Leggi su Ilnapolista.it

Napoli e Roma scenderanno in campo tra poche ore al Maradona, partendo da presupposti di classifica ben diversi. Il caos progettuale della Roma dei Friedkin è ora messo in standby dall’arrivo di Claudio, l’equilibratore per eccellenza (specie in una piazza che lo ama e che lui amaRoma stessa). Oggirà poco non aver venduto Dybala a tempo debito o aver costruito una squadra con tanti doppioni e pochi risolutori. O ancora aver cambiato tre allenatori da giugno ad oggi. Ciò cherà saranno i princìpi che verranno messi in campo da uomo di calcio quale Claudio è, in contrapposizione con un altro grande protagonista di questo sport in Italia: Antonio. I duemacinato chilometri insieme, si conoscono, sono amici, si rispettano., Napoli e Roma.Di seguito un estratto del focus di Gazzetta di oggi sul rapporto di amicizia-rivalità tra i due tecnici:“quei bambini, alle prese con le figurine,avuto modo di collezionare “allievi” che tra l’uno e l’altro se la sono spassata, però faticando assai, perché nel codice genetico d’entrambi, pur nelle diversità, la fatica ha sempre nobilitato i loro calciatori.