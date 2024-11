Oasport.it - Basket femminile: Schio vince il big match, Battipaglia lo spareggio salvezza

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa pochi minuti fa l’ottava giornata del massimo campionato italianodie sono diversi i risultati importanti usciti dai parquet del Belpaese. Sia nella corsa playoff, sia in quella. Ecco cosa è successo oggi.L’anticipo delle 16 era un vero e proprio, con(penultima con 1 vittoria) che ospitava il San Martino di Lupari, ancora fermo a zero successi. E le padrone di casa sfruttano un secondo quarto di alto livello, chiuso con un parziale di 29-17, per scavare il gap decisivo che condanna le ospiti al sesto ko consecutivo per 84-75.Quattro, invece, igiocati alle 18. Venezia parte bene a Faenza, poi ha un piccolo passaggio a vuoto a metà primo quarto, ma a quel punto cambia nuovamente ritmo e chiude virtualmente i giochi all’intervallo sul +18.