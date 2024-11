Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Aslan È Sopravvissuto All’Incidente!

rischia la vita in un incidente, dopo aver tentato di sequestrare Reyyan. Tutti pensano che sia morto, ma in realtàè in coma!va avanti e, nel corso delle, il personaggio diacquisisce un’importanza sempre maggiore. La sua ossessione per Reyyan lo porta sull’orlo del decesso, ma nonostante siano tutti convinti cheabbia perso la vita, in realtà il ragazzo si trova in coma e sono in pochi a saperlo. Ma ecco che cosa sta per succedere.: l’ossessione diper Reyyan!Nel corso delledi, i telespettatori hanno modo di conoscere meglio. Quest’ultimo è in realtà unbey, ma è sempre cresciuto convinto di appartenere ad un’altra famiglia, anche questo per via di una manipolazione di Azize.