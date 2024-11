Gaeta.it - Alta Velocità in Gran Bretagna: l’HS2 tra Costi Esorbitanti e Riuscita Incerta

Nel cuore dell'Inghilterra, il progetto diHS2 si trova al centro di un acceso dibattito pubblico. Da iniziativa ambiziosa a esempio di management inefficace, la costruzione della nuova linea ferroviaria ha suscitato preoccupazioni sia per il suo impatto economico che ambientale. Conche sfiorano i 70 miliardi di dollari,rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più costosi nella storia, sollevando interrogativi sulla sua reale utilità e sostenibilità.Alterati e Promesse MancateFin dal suo avvio nel 2012,ha accumulato una serie di accumuli di spese che lo rendono un caso studio di cattiva gestione. Con un costo stimato di circa 416 milioni di dollari per miglio,ha superato dilunga i budget previsti. Pur essendo concepito con l'intento di collegare Londra alle principali città del nord come Manchester e Leeds, si scontra con un'analisi impietosa rispetto a progetti simili a livello mondiale.