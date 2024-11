Ilgiorno.it - Villa Reale “saccheggiata“, Monza chiama Roma: “Restituiteci i mobili chiusi nei depositi”

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 novembre 2024 –, poltrone, divanetti, tavolini, librerie, lampade, ma anche quadri, tappeti, tende, suppellettili, apparati decorativi, e ancora porte, boiseries, camini, specchiere. Sono una schiera lunghissima gli arredi di cui ladiè stata spogliata da più di un secolo a questa parte, per una diaspora voluta prima dalla Real Casa Savoia, dopo la morte di re Umberto I, e poi proseguita nel Secondo dopoguerra per fare spazio alle mostre della Biennale delle arti (divenuta poi Triennale di Milano). Oggi l’intenzione del direttore generale del Consorzioe Parco di, Bartolomeo Corsini, è di riportarli – almeno in parte – a casa, tornando a riempire, con il pregio e la bellezza della loro fattura, le tante sale rimaste semivuote. “Il percorso che ci sta conducendo a diventare un Museo non può prescindere da un processo di riscoperta identitaria di questo luogo, che riporti i suoi spazi alla dimensione originaria - dichiara il direttore di Consorzio -.