Viareggio truffa del finto carabiniere | l’anziana però capisce tutto e incastra il truffatore

Quasi ogni giorno si sentono notizie di truffe a danno degli anziani, che possono cambiare leggermente la trama ma che hanno un unico obiettivo: portare via ad ingenui vecchietti oro, gioielli e soldi che rappresentano i risparmi di una vita. E così a, in provincia di Lucca, un giovane ha cercato di mettere a segno l’ormai tristedelche, pur essendo ormai molto nota e conosciuta, continua a mietere vittime tra gli anziani, spesso colti di sorpresa e sopraffatti dalle emozioni.LadelLarisale al pomeriggio di venerdì 22 novembre, quando un giovane di 21 anni ha cercato di far caderenella trappola del. Il ragazzo ha adottato il solito modus operandi: una persona l’aveva contatta telefonicamente e, qualificandosi come, le aveva raccontato che il figlio era stato coinvolto in un brutto incidente e che rischiava di essere arrestato.