Ilfattoquotidiano.it - “Vado a prendere una pistola e sparo a tutti”: panico al matrimonio. Uomo ruba il boquet alla sposa, schiaffeggia un bimbo e poi scappa: il tribunale lo assolve

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa volta non è l’ex fidanzato o l’amante dellaa fare il suo gradito show a sorpresa nel giorno del, di fronte agli sguardi attoniti degli invitati. Lo abbiamo visto in diversi titoli cinematografici e abbiamo sorriso per la gioia del lieto fine amoroso. Questa volta è uno sconosciuto il personaggio a sorpresa. Fa il suo ingresso dopo la cerimonia nuziale,il bouquetun bambino nel passeggino, semina ilcon minacce di morte ain bicicletta. E non è un film ma un incubo realmente accaduto.E’ successo il 30 maggio scorso a Fondi, in provincia di Latina, e ha coinvolto una coppia di sposini ei loro invitati trasformando in un incubo una giornata che avrebbe dovuto essere da favola per una donna di 27 anni e per il suo innamorato.