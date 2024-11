Liberoquotidiano.it - Università: interrogazione Avs, 'Tajani intervenga su caso visti studenti turchi'

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Negli ultimi mesi, almeno milleammessi a corsi di laurea e post-laurea in Italia stanno affrontando gravi difficoltà nell'ottenere inecessari per iniziare i loro studi nel nostro Paese. Vogliamo sapere dal ministroquali iniziative abbia assunto al fine di individuare opportune soluzioni volte a semplificare le procedure di rilascio deiperinternazionali, in particolare per coloro che abbiano già ricevuto un'accettazione ufficiale da parte delleitaliane, così da garantire il diritto all'istruzione e la centralità del dialogo interculturale nella nostra politica estera". È quanto si legge in un'parlamentare di Avs, primi firmatari Nicola Fratoianni e Marco Grimaldi, al governo."Nonostante l'accettazione da parte delleitaliane e in possesso della documentazione completa, molti giovani - si legge nell'atto ispettivo - attendono da mesi la finalizzazione delle loro domande; tale ritardo nel rilascio deiper motivi di studio mette a rischio il loro diritto all'istruzione, poiché il termine ultimo per ottenere iè il 30 novembre e dopo questa data, non potranno più iniziare l'anno accademico e perderanno l'opportunità di proseguire gli studi, sia in Italia che ina".