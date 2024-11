Gamberorosso.it - "Una cucina pugliese senza orecchiette né piatti tipici": Somma a Singapore studia il fine dining del futuro

«È cibo italiano, ma forse non come lo conoscete» dice lo chef Mirko Febbrile. La sua storia ve l'abbiamo raccontata un anno fa, quando ha conquistatocon i suoi panzerotti., classe 1991, Febbrile è una delle nuove leve dell'altaitaliana nel mondo, uno di quelli capaci di raccontare l'anima tricolore lontano dagli stereotipi e daifotocopia conservando un'incredibile tasso di italianità per prodotti, tecniche, ma soprattutto spirito italiano. Quell'aura che fa immediatamente percepire l'autenticità anche a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Lo scorso anno (ci) conquistava con lo street food, ma la sua storia è lunga: arrivato agiovanissimo, aveva convinto pubblico e critica (ovvero la Michelin) con Braci quando aveva 23 anni: cotture a fuoco vivo – come sintetizzava l'insegna - gusto ed eleganza.