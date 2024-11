Iodonna.it - Tanti auguri alla comica siciliana che oggi compie 54 anni!!

Fa innamorare della Sicilia persino i siciliani che, si sa, sono critici e provano per la loro isola una passione contrastante tra innamoramento e avversione.Teresa Mno! Venuta al mondo questo sabato 23 novembre sotto il segno del Sagittario con un geniale ascendente Scorpione che esalta le contraddizioni con l’ironia che sgorga dal suo vissuto. Teresa Mno, il suo monologo a Sanremo è per le donne: «Preferisco il “potere di” al “potere su”» X Leggi anche › Teresa Mno debutta a Sanremo 2024: «Quando ormai non ci pensavo più»» E capta, indaga e osserva i tic e le patologie femminili e maschili con la sincerità spiazzante di Mercurio in Sagittario.