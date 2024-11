Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Berrettini, finalmente la coppia dei sogni in Coppa Davis: storia di un’attesa che ha cementato l’amicizia

Jannike Matteoinsieme a trascinare l’Italia del tennis: ladeiè realtà. In doppio hanno battuto l’Argentina e portato gli azzurri in semifinale di2024. Il capitano Filippo Volandri ha deciso di affidarsi all’altoatesino e al romano, lasciando in panchina gli specialisti Bolelli e Vavassori. Ci sono scelte che fanno la, questa è una di quelle. Perchérappresentano il meglio che il tennis azzurro ha saputo offrire negli ultimi quattro decenni. Perché sono i due giocatori più iconici. Perché ora, vista anche la prestazione di Lorenzo Musetti, Volandri si deve affidare a loro due. Questapuò diventare il loro palcoscenico, a partire dalla semifinale di oggi contro l’Australia. Dopolunga tre anni, che però forse rende tutto ancora più bello e intenso.