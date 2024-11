.com - Scherma / Stefano Angelelli confermato presidente del Comitato Regionale Marche della FIS

Terzo mandato consecutivo per il dirigente jesino. Con lui, nel consiglio, Evelina Ivana Langella, Silvano Fabrizi, Sabina Tosi e Ilaria Caterina Langella JESI, 23 novembre 2024 –è statoper la terza volta consecutiva alla presidenza delFederazione Italiana. L’elezione si è svolta ieri presso la palestra del ClubJesi, con il pieno raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto Federale.Con 9 voti su 9,è stato rieletto all’unanimità, a confermafiducia e del consenso ricevuti dal movimento schermistico marchigiano.Insieme a lui, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio: Evelina Ivana Langella, Silvano Fabrizi e Sabina Tosi come consiglieri in quota affiliati, e Ilaria Caterina Langella come rappresentante degli atleti.