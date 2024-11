Sport.quotidiano.net - Sarzana sfida i campioni: "Non partiamo battuti"

La trasferta più difficile in un momento poco felice della stagione. L’Hockeyaffronta stasera iin carica del Forte dei Marmi, anche quest’anno in testa alla classifica con 18 punti (il via alle 20.45 al palasport di Forte dei Marmi, arbitri Galoppi di Follonica e Marcolin di Vicenza). I rossoblù di casa hanno finora incassato una sola sconfitta (contro il Follonica) e centrato sei vittorie, l’ultima fuoricasa nel derby con il Cgc Viareggio.sta invece affrontando un difficile inizio stagione con solo 4 punti in 6 giornate. "Il Forte dei Marmi può essere quell’opportunità per ridarci un po’ di fiducia – dice il mister Sergio Festa – un ’interruttore’ che può far riaccendere questo, che adesso sì, è in difficoltà, ma sono sicuro che quando uscirà da questo periodo di difficoltà, ne uscirà rafforzato e solo allora potremo dimostrare il frutto del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi.