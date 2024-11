Gaeta.it - Ripristino della chiesa della Beata Vergine del Soccorso: approvato intervento da 419mila euro a Picciano

Facebook WhatsAppTwitter A, nel comune di Pescara, è stata autorizzata la riparazione e il restaurostoricadel, un edificio che vanta una storia centenaria, avendo iniziato la sua costruzione nel 1802 e conclusa nel 1858. La Conferenza dei Servizi ha dato il via a un progetto che mira non solo a preservare un’importante testimonianza storica, ma anche a garantire la sicurezzastruttura dopo i danni causati dai recenti eventi sismici.Lae la sua storia architettonicaLadelè un esempio significativo dell’architettura ottocentesca in Abruzzo. Nonostante alcuni interventi di manutenzione nel XX secolo, realizzati dal Genio Civile di Pescara nel 1955 e nel 1974, l’impianto originale dell’edificio è rimasto sostanzialmente inalterato.