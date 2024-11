Spazionapoli.it - Ranieri prepara il bunker contro il Napoli e mantiene la promessa

La trappola anti-di Claudiocheildifensivo eladata in conferenza stampaLa Roma arriva aprovando a togliere certezze ad Antonio Conte e cercando di risolvere i suoi numerosi problemi, a partire dalla posizione in classifica. Dopo l’avvio tormentato, la sostituzione De Rossi-Juric e il terzo tecnico ingaggiato in pochi mesi, i Friedkin si augurano di poter cambiare rotta.D’altra parte, gli azzurri non vogliono commettere passi falsi. L’ultima gara in casa è stata persal’Atalanta. Un netto tre a zero che ha aperto qualche ferita e ha evidenziato quanto lavoro ci sia ancora da fare in casa. Conte ne è consapevole e non ne fa un dramma. D’altronde, l’obiettivo è entrare in Champions League e qualche incidente di percorso è previsto in fase di ricostruzione.