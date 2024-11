Oasport.it - Rally Giappone, Ott Tanak avanti con margine dopo la seconda giornata, Neuville risale

Si chiude ladeldel2024, l’ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Sempre più intensa la lotta al titolo fra Otte Thierry: ieri c’è stato il grande colpo di scena del problema tecnico per il belga che oggi è riuscito a risalire la china.infatti nel venerdì non aveva raccolto neanche un punto, sprofondando addirittura in quindicesima posizione nella classifica generale. Oggi il leader del Mondiale è riuscito a risalire in settima posizione a un distacco di 7’43” nei confronti di: in questo momento la classifica del Mondiale recita 229e 218, con le sorti del titolo iridato che si decideranno domani.che è saldamente in testa a questa tappa del Sol Levante con le vittorie nella SS13 e nella SS16 e ha un vantaggio di 38 secondi nei confronti di Elfyn Evans che è inposizione e 1’32?9 su Sebastian Ogier che occupa invece la terza piazza.