Pattinaggio di figura Grand Prix ISU | Guignard Fabbri e Conti Macii trionfano alla Cup of China

Missione compiuta per ilitalianoCup ofdi Chongqing, ultima tappa delISU diartistico. Con le due vittorie nelle specialità di coppia e la graduatoria uscita dgara di singolo maschile, i colori azzurri avranno rappresentanti in tre competizioni alle Finali diin programma a Grenoble dal 5 all’8 dicembre prossimi.Charlene/Marcosono riusciti a scacciare i fantasmi dell’opaca prestazione di Angersloro prima uscita neldi quest’anno conquistando la medaglia d’oro nella specialità della danza e staccando così ine stile un biglietto per le Finali di Grenoble. Con un nuovo set di costumi rispetto a quanto fatto vedere nelle prime uscite stagionali, la coppia dell’IceLab di Bergamo ha presentato un programma libero nel quale la perdita di qualche livello negli elementi pattinati è stata compensata da ottimi punteggi nei sollevamenti e dal migliore punteggio della serata per i componenti del programma.