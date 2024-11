Musica | Pino Daniele la sua voce torna nell’inedito ‘Again’

Leggi su Ildenaro.it

Una ballata intima e autentica. Con lainconfondibile diche ripete “On the road, Again”. Uscirà venerdì 29 novembre in radio e in digitale(Warner Music Italy), brano inedito del cantautore napoletano che intreccia il calore della suacon il suono unico della sua chitarra. L’inedito è stato annunciato da un video teaser, realizzato in esclusiva da Dazn in collaborazione con Warner Music, pubblicato oggi, sui social: un video emozionale che raccoglie le immagini dei luoghi simbolici di Napoli e che termina allo Stadio Maradona, accompagnato dalle voci del pubblico che chiama il nome del cantautore. Domani, l’ineditosarà presentato in anteprima assoluta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima della partita Napoli – Roma.L'articolo, la suaproviene da Ildenaro.