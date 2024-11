Biccy.it - Michele Misseri: “Cosima e Sabrina non mi rispondono più”, poi invia loro un video messaggio

ieri sera è stato ospite, per la prima volta in uno studio televisivo, da Salvo Sottile a FarWest, su Rai3. Anche in questa occasione, ovviamente, ha ribadito di aver ucciso Sarah Scazzi. “Sto raccontando la verità, sono stato io, ci sono due innocenti in carcere. Con il peso che ho addosso non ce la faccio ad andare avanti“, ha esordito. “non le sento più, non so nemmeno come stanno, gli scrivo ma non misoffrono, ma soffro anche io:perché sono in carcere da innocenti, io perché sono fuori da colpevole. . Sarah la vedo tutte le sere, ho le sue foto in garage. Penso pure a Concetta, la mamma di Sarah, ma senza avvocati e telecamere“.Il contadino ha poi lanciato un’accusa diretta: “Il Carabiniere mi disse ‘ma tu non hai movente e se diciamo chete l’ha portata e tu le hai messo la corda al collo?‘.