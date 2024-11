Manifestazione Roma oggi | orario e percorsi

Leggi su Funweek.it

: un grido contro la violenza sulle donne, 23 novembre 2024. La città si tinge di rosso per dire no alla violenza sulle donne., sabato 23 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un folto corteo organizzato da “Non Una di Meno” attraverserà il centro storico della Capitale.Il percorso e le adesioniIl percorso passerà per piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Disagi alla viabilitàA causa della, ci saranno alcune limitazioni al traffico e deviazioni per le linee bus. Deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico 3Nav, 5Bus, 14Bus, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 792 e C3.